Kehrt in „Skandal-Gemeinde“ nun endlich Ruhe ein?

Budgetkrise und Mobilität als Themen

Auf das bereits bewährte Team setzt die Bürgerliste V2000. Spitzenkandidat Peter Meislinger will mit einem Gesundheitszentrum punkten und vor allem prüfen, „wo die Mehreinnahmen aus den horrenden Gebührenerhöhungen“ gelandet sind. Die Budgetsanierung ist auch ein Programmpunkt der Grünen unter der Führung von Peter Köck. Die Öko-Fraktion propagiert zudem eine Aufwertung des Ortskerns und natürlich, dass Vösendorf „klimafit“ werden müsse. Antreten werden bei der Gemeinderatswahl diesmal auch die NEOS. Spitzenkandidat Karim Pfeil und sein Mitstreiter Wolfgang Silhan wollen für Sauberkeit und Anstand im Rathaus stehen. Und sie sind auch umweltbewegt: Ein Radweg in die SCS wird gefordert. Und auch ein Veteran der örtlichen Lokalpolitik versucht einmal mehr sein (Wahl-)Glück. Johann Pipek kandidiert mit seiner Liste Wir Vösendorfer. Er sieht als vordringlichstes Ziel die Bewältigung der Finanzkrise.