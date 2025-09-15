Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahl in Vösendorf

Kehrt in „Skandal-Gemeinde“ nun endlich Ruhe ein?

Niederösterreich
15.09.2025 06:30
Wer regiert künftig im Rathaus von Vösendorf? Am kommenden Sonntag wird das bei einer ...
Wer regiert künftig im Rathaus von Vösendorf? Am kommenden Sonntag wird das bei einer außertourlichen Gemeinderatswahl entschieden.(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber)

Einen Schlussstrich unter mehr als eineinhalb turbulente (Skandal-)Jahre in der Ortspolitik ziehen zu können, hoffen wohl viele Einwohner von Vösendorf. Denn in der Gemeinde im Bezirk Mödling werden die Bürger am kommenden Sonntag zu den Wahlurnen gerufen – und das, obwohl hier erst im Mai des Vorjahres die politischen Karten neu gemischt worden waren.

0 Kommentare

Begonnen hatten die Verwerfungen im Jänner 2024, als ruchbar wurde, dass der damalige Bürgermeister Hannes Koza eine private Rechnung manipuliert und – vorerst – auf Steuerzahlers Kosten begleichen lassen hatte. Der ÖVP-Ortschef flüchtete sich aus dem Skandal in eine Neuwahl – und fuhr im Mai 2024 zur allgemeinen Überraschung einen Sieg und die absolute Mehrheit ein. Das politische Klima blieb frostig, das gipfelte im Dezember 2024 in einem blauen Auge für den Bürgermeister. Im Februar der finale Skandal: Koza musste zugeben, den Überfall auf ihn nur erfunden zu haben – es folgte sein Rücktritt. Und einen Monat später legte die Opposition alle Mandate zurück. Neuerlich Neuwahl – am Sonntag ist es soweit.

Birgit Petross (M.) schlägt ihre erste Wahl für die ÖVP als Bürgermeisterin. Mit ihr kandidieren ...
Birgit Petross (M.) schlägt ihre erste Wahl für die ÖVP als Bürgermeisterin. Mit ihr kandidieren Isabella Wolfger und Markus Kerschbaum.(Bild: ÖVP Vösendorf)

ÖVP mit runderneuerter Kandidaten-Liste
Sieben Listen stellen sich dem Urteil der Bürger in der Wahlzelle. Mit einer runderneuerten ÖVP tritt Bürgermeisterin Birgit Petross an. Mehr als ein Drittel der Kandidaten stellen sich zum ersten Mal einer Gemeinderatswahl. Fix gesetzt ist dabei nur die Spitzenkandidatin. Über die weitere Reihung entscheiden die Vorzugsstimmen.

Auch SPÖ und FPÖ setzen auf Neustart
Einen Neustart unternimmt auch die SPÖ mit Spitzenkandidatin Gabriele Scharrer. Die Volksschullehrerin in Saxofonistin im örtlichen Musikverein will nach den rauen Tönen der vergangenen Jahre mehr Harmonie in die Ortspolitik bringen. Ebenfalls mit einer neuen Frontfrau treten die Freiheitlichen an. Monika Alk sieht die Familien als das Herz der Gemeinde und fordert unter anderem ein Bürgerzentrum.

Gabriele Scharrer, Spitzenkandidatin der SPÖ
Gabriele Scharrer, Spitzenkandidatin der SPÖ(Bild: SPÖ Vösendorf)
Johann Pipek, Spitzenkandidat der Liste Wir Vösendorfer
Johann Pipek, Spitzenkandidat der Liste Wir Vösendorfer(Bild: Gemeinde Vösendorf)
Karim Pfeil (li.), Spitzenkandidat der NEOS, mit Wolfgang Silhan.
Karim Pfeil (li.), Spitzenkandidat der NEOS, mit Wolfgang Silhan.(Bild: Reinhard Judt)
Peter Köck, Spitzenkandidat der Grünen, mit Helga Dorfer (li.) und Edith Mayrhoffer.
Peter Köck, Spitzenkandidat der Grünen, mit Helga Dorfer (li.) und Edith Mayrhoffer.(Bild: Die Grünen Vösendorf)
Monika Alk, Spitzenkandidatin der FPÖ
Monika Alk, Spitzenkandidatin der FPÖ(Bild: FPÖ NÖ)
Peter Meisinger, Spitzenkandidat der Liste V2000
Peter Meisinger, Spitzenkandidat der Liste V2000(Bild: V2000)

Budgetkrise und Mobilität als Themen
Auf das bereits bewährte Team setzt die Bürgerliste V2000. Spitzenkandidat Peter Meislinger will mit einem Gesundheitszentrum punkten und vor allem prüfen, „wo die Mehreinnahmen aus den horrenden Gebührenerhöhungen“ gelandet sind. Die Budgetsanierung ist auch ein Programmpunkt der Grünen unter der Führung von Peter Köck. Die Öko-Fraktion propagiert zudem eine Aufwertung des Ortskerns und natürlich, dass Vösendorf „klimafit“ werden müsse. Antreten werden bei der Gemeinderatswahl diesmal auch die NEOS. Spitzenkandidat Karim Pfeil und sein Mitstreiter Wolfgang Silhan wollen für Sauberkeit und Anstand im Rathaus stehen. Und sie sind auch umweltbewegt: Ein Radweg in die SCS wird gefordert. Und auch ein Veteran der örtlichen Lokalpolitik versucht einmal mehr sein (Wahl-)Glück. Johann Pipek kandidiert mit seiner Liste Wir Vösendorfer. Er sieht als vordringlichstes Ziel die Bewältigung der Finanzkrise.

Derzeit hält die ÖVP 17 Mandate, die SPÖ 10. V2000 hat drei Sitze im Gemeinderat, die FPÖ zwei und die Grünen einen. Was sich daran wohl ändert? In einer Woche weiß man’s!

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
155.881 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
151.874 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.871 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3616 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2203 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
1876 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf