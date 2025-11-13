Trainingsverletzung! Sorgen um DFB-Kapitän Kimmich

Ein längerer Ausfall würde den Rekordmeister demnach empfindlich schwächen. So wie die Deutschen, die derzeit noch um das WM-Ticket kämpfen und nun ohne ihren Kapitän am Freitag gegen Luxemburg (ab 20.45 Uhr) und am Montag gegen die Slowakei (ab 20.45 Uhr – jeweils im Sportkrone-Liveticker) bestehen müssen.