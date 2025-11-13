Trainingsverletzung! Sorgen um DFB-Kapitän Kimmich

DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat sich im Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verletzt. Das hat der DFB am Donnerstag mitgeteilt.
„Unser Capitano hat sich gestern beim Training eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird morgen zwar mit dem Team nach Luxemburg reisen, aber nicht zum Einsatz kommen“, lässt der DFB wissen.
Bangen auch in München
Wie lange der 30-Jährige ausfallen wird, steht derzeit noch nicht fest. Allerdings bangt man angesichts dieser Nachricht auch in München. Kimmich ist ein wesentlicher Faktor im Spiel der Bayern – Trainer Vincent Kompany setzt voll und ganz auf seinen Mittelfeld-Motor.
Ein längerer Ausfall würde den Rekordmeister demnach empfindlich schwächen. So wie die Deutschen, die derzeit noch um das WM-Ticket kämpfen und nun ohne ihren Kapitän am Freitag gegen Luxemburg (ab 20.45 Uhr) und am Montag gegen die Slowakei (ab 20.45 Uhr – jeweils im Sportkrone-Liveticker) bestehen müssen.
