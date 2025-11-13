Sonne und Nebel im Match, dann kalter Wochenstart

Unter zunehmendem Tiefdruckeinfluss steht am Sonntag ein wechselhafter Tag bevor. Nach anfänglichem Frühnebel in einigen Tälern und Becken wechseln sich am Vormittag meist dichte Wolken und Sonnenfenster ständig ab. Dabei ist es vorerst meist trocken. Am Nachmittag kommen aus Süden dichte Wolkenfelder auf und es beginnt an der Alpensüdseite und im Westen zu regnen. An der Alpennordseite gehen sich noch ein paar Sonnenfenster aus, hier regnet es erst in der Nacht. Von Salzburg ostwärts bleibt es bis zum Abend sogar recht sonnig bei nur harmlosen Schleierwolken. Frühtemperaturen: minus ein bis plus sieben Grad, Tageshöchsttemperaturen: neun bis 15 Grad.