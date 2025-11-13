Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Temperaturen sinken

Sonne und Nebel im Match, dann kalter Wochenstart

Österreich
13.11.2025 11:34
Der Nebel bleibt stellenweise ein hartnäckiger Begleiter.
Der Nebel bleibt stellenweise ein hartnäckiger Begleiter.(Bild: saumhuhn - stock.adobe.com)

In den kommenden Tagen ist in puncto Wetter von allem etwas dabei. Liefern sich zunächst Nebel und Sonne in Österreich ein Match (gewinnt die Sonne, winken sogar bis zu 21 Grad), folgt am Wochenende vermehrt wechselhaftes Wetter. Die neue Woche startet dann weit kühler als zuletzt.

0 Kommentare

Am Freitag präsentiert sich das Wetter laut Geosphere-Prognose unter Hochdruckeinfluss sonnig und trocken. Dünne Schleierwolken, die örtlich den Himmel zieren, fallen nicht ins Gewicht. Lediglich in inneralpinen Becken und Tälern sowie in den Niederungen, vor allem aber im Osten des Landes, hält sich Nebel oder Hochnebel recht hartnäckig. Chancen auf Sonnenschein bleiben hier oft auch am Nachmittag gering. In der Früh umspannen die Temperaturen von minus drei bis plus sieben Grad. Je nach Nebel oder Sonnenschein werden tagsüber sechs bis 21 Grad erreicht. Am wärmsten ist es in mittleren Höhenlagen im Westen.

Der Samstag startet in den Niederungen mit Nebel oder Hochnebel. Abseits der typischen Nebelregionen ist es sonnig. Von Südwesten ziehen aber im Tagesverlauf einige dichtere Wolken auf, die schließlich örtlich auch leichten Regen bringen. In tiefen Lagen im Osten des Landes bleibt es zumeist neblig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier bis plus acht Grad. Tagsüber ist ein Temperaturanstieg von fünf bis zu 20 Grad prognostiziert, am wärmsten ist es weiter im Westen.

Unter zunehmendem Tiefdruckeinfluss steht am Sonntag ein wechselhafter Tag bevor. Nach anfänglichem Frühnebel in einigen Tälern und Becken wechseln sich am Vormittag meist dichte Wolken und Sonnenfenster ständig ab. Dabei ist es vorerst meist trocken. Am Nachmittag kommen aus Süden dichte Wolkenfelder auf und es beginnt an der Alpensüdseite und im Westen zu regnen. An der Alpennordseite gehen sich noch ein paar Sonnenfenster aus, hier regnet es erst in der Nacht. Von Salzburg ostwärts bleibt es bis zum Abend sogar recht sonnig bei nur harmlosen Schleierwolken. Frühtemperaturen: minus ein bis plus sieben Grad, Tageshöchsttemperaturen: neun bis 15 Grad.

Österreich
Symbol Nebel
4° / 6°
4 km/h
00:48 h
< 5 %
Symbol Nebel
4° / 6°
9 km/h
01:01 h
< 5 %
Symbol Nebel
5° / 9°
15 km/h
00:17 h
< 5 %
Symbol bedeckt
6° / 9°
5 km/h
00:26 h
35 %
Symbol stark bewölkt
7° / 12°
6 km/h
03:42 h
45 %
Symbol Regen
7° / 10°
12 km/h
00:14 h
70 %
Symbol wolkenlos
3° / 7°
7 km/h
08:38 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
2° / 5°
10 km/h
02:20 h
70 %
Symbol bedeckt
2° / 4°
11 km/h
00:10 h
65 %
Symbol Schneefall
2° / 2°
18 km/h
00:02 h
85 %
Wien
Symbol Nebel
1° / 5°
6 km/h
00:59 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 7°
8 km/h
03:35 h
< 5 %
Symbol bedeckt
3° / 7°
11 km/h
01:13 h
< 5 %
Symbol bedeckt
5° / 9°
6 km/h
00:39 h
40 %
Symbol stark bewölkt
5° / 13°
9 km/h
03:22 h
50 %
Symbol Regen
6° / 8°
13 km/h
00:04 h
75 %
Symbol heiter
1° / 7°
7 km/h
08:33 h
25 %
Symbol wolkig
-0° / 4°
12 km/h
04:20 h
65 %
Symbol leichter Regen
1° / 3°
11 km/h
00:00 h
75 %
Symbol Schneefall
0° / 2°
15 km/h
00:02 h
75 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
3° / 4°
9 km/h
00:59 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 6°
9 km/h
01:27 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 9°
16 km/h
01:19 h
< 5 %
Symbol bedeckt
4° / 9°
5 km/h
00:23 h
30 %
Symbol stark bewölkt
5° / 12°
7 km/h
03:47 h
45 %
Symbol Regen
6° / 10°
9 km/h
00:15 h
70 %
Symbol heiter
2° / 7°
7 km/h
08:12 h
30 %
Symbol leichter Regen
2° / 6°
12 km/h
01:13 h
70 %
Symbol bedeckt
2° / 6°
12 km/h
00:50 h
65 %
Symbol Schneefall
1° / 2°
19 km/h
00:01 h
75 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
3° / 7°
4 km/h
00:50 h
< 5 %
Symbol wolkig
5° / 9°
4 km/h
03:49 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 8°
4 km/h
04:56 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 8°
4 km/h
02:08 h
50 %
Symbol stark bewölkt
5° / 10°
3 km/h
02:25 h
50 %
Symbol starker Regen
6° / 8°
7 km/h
00:03 h
70 %
Symbol heiter
-1° / 7°
8 km/h
07:45 h
25 %
Symbol wolkig
0° / 4°
4 km/h
05:16 h
60 %
Symbol leichter Regen
1° / 3°
6 km/h
00:01 h
85 %
Symbol bedeckt
-0° / 1°
13 km/h
00:13 h
50 %
Linz
Symbol wolkig
1° / 12°
4 km/h
05:42 h
< 5 %
Symbol wolkig
4° / 9°
3 km/h
05:50 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 12°
4 km/h
06:18 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 12°
3 km/h
01:45 h
35 %
Symbol stark bewölkt
4° / 13°
3 km/h
03:26 h
50 %
Symbol leichter Regen
8° / 11°
3 km/h
00:39 h
70 %
Symbol wolkig
2° / 5°
4 km/h
03:37 h
40 %
Symbol leichter Regen
1° / 5°
3 km/h
00:36 h
70 %
Symbol leichter Regen
2° / 5°
4 km/h
00:39 h
80 %
Symbol Schneefall
1° / 2°
4 km/h
00:04 h
70 %
Graz
Symbol Nebel
1° / 5°
4 km/h
05:11 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 9°
3 km/h
06:00 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 11°
4 km/h
06:32 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 11°
4 km/h
02:15 h
40 %
Symbol leichter Regen
5° / 12°
4 km/h
01:25 h
65 %
Symbol starke Regenschauer
8° / 11°
5 km/h
01:35 h
> 95 %
Symbol bedeckt
4° / 5°
6 km/h
01:06 h
40 %
Symbol leichter Regen
1° / 6°
5 km/h
00:41 h
70 %
Symbol Regen
3° / 4°
4 km/h
00:08 h
90 %
Symbol Schneefall
1° / 2°
4 km/h
00:01 h
90 %
Klagenfurt
Symbol stark bewölkt
3° / 14°
4 km/h
03:57 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 17°
8 km/h
06:05 h
< 5 %
Symbol heiter
5° / 18°
10 km/h
06:25 h
< 5 %
Symbol bedeckt
5° / 13°
5 km/h
01:10 h
45 %
Symbol stark bewölkt
4° / 13°
7 km/h
03:15 h
55 %
Symbol starker Regen
7° / 9°
9 km/h
00:08 h
85 %
Symbol heiter
2° / 7°
8 km/h
08:12 h
30 %
Symbol heiter
1° / 4°
7 km/h
07:57 h
50 %
Symbol Schneeregen
1° / 2°
7 km/h
00:00 h
85 %
Symbol Schneefall
-2° / -0°
7 km/h
00:01 h
70 %
Salzburg
Symbol wolkig
-1° / 14°
5 km/h
06:39 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 15°
6 km/h
05:11 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 17°
14 km/h
08:36 h
20 %
Symbol bedeckt
6° / 15°
19 km/h
01:37 h
55 %
Symbol bedeckt
5° / 13°
17 km/h
01:33 h
50 %
Symbol Regen
6° / 9°
8 km/h
00:09 h
85 %
Symbol wolkig
2° / 9°
12 km/h
05:18 h
30 %
Symbol wolkig
2° / 6°
8 km/h
04:34 h
55 %
Symbol Schneefall
0° / 2°
7 km/h
00:01 h
90 %
Symbol Schneefall
-2° / 0°
8 km/h
00:48 h
65 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
5° / 12°
7 km/h
02:20 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
7° / 15°
9 km/h
02:28 h
< 5 %
Symbol heiter
8° / 17°
10 km/h
06:41 h
35 %
Symbol stark bewölkt
9° / 14°
6 km/h
03:37 h
50 %
Symbol stark bewölkt
6° / 11°
5 km/h
03:29 h
50 %
Symbol starker Regen
7° / 7°
8 km/h
00:03 h
85 %
Symbol wolkig
0° / 5°
5 km/h
04:13 h
25 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
12 km/h
00:11 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-1° / 0°
9 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol starker Schneefall
-4° / -2°
7 km/h
04:54 h
75 %
Bregenz
Wetterdaten:

Zu Wochenbeginn am Montag nähert sich eine Störungszone aus dem Nordwesten. Somit steht ein trüber und nasser Tag bevor. Zum Abend hin nimmt der Niederschlag aber tendenziell ab. Sonnenfenster bleiben die Ausnahme. Die Schneefallgrenze liegt in der Früh noch über 2000 Meter Seehöhe und sinkt bis zum Abend auf rund 1200 Meter ab. Die Frühtemperaturen erreichen zwei bis neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen sieben bis zwölf Grad.

Der Dienstag beginnt verbreitet unter klarem Himmel und recht kalt. Mit Frühnebel ist meist nur im Bergland und vor allem ganz im Süden zu rechnen. Überall sonst scheint die Sonne größtenteils ungestört. So geht es auch am Nachmittag weiter, dünne Schleierwolken stören kaum. Lediglich von Osttirol bis in die Obersteiermark tut sich die Sonne schwer. Hier sind auch ein paar Tropfen oder ab etwa 1400 Meter Seehöhe einzelne Schneeflocken möglich. Die Frühtemperaturen umspannen minus drei bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen vier bis acht Grad.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
103.871 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
86.307 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
83.377 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
875 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Mehr Österreich
Abstreiten zwecklos
Blutige Hände überführten Autoeinbrecher in Wien
Für unter 30-Jährige
Kostenlose HPV-Impfung läuft in wenigen Wochen aus
Neuer Zotter-Shop
Süße Institutionen machen in Graz gemeinsame Sache
Solo-Sechser
Lotto-Glück bringt Innviertler 3,5 Millionen Euro
Temperaturen sinken
Sonne und Nebel im Match, dann kalter Wochenstart
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf