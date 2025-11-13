Niemand kommt: Auch Xi sagt seine Teilnahme ab

Der G20-Gruppe gehören 19 Staaten, die Europäische und die Afrikanische Union an. Zu den Ländern zählen die großen westlichen Demokratien wie die USA, Deutschland und Großbritannien, aber auch autoritär geführte Staaten wie Russland, China und Saudi-Arabien. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz plant, an dem Treffen am 22. und 23. November teilzunehmen.