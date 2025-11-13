Mutter tötete eigenen Sohn (9) in Norditalien

Die 55-Jährige und der Vater lebten getrennt. Als der Mann die Frau am Mittwochabend telefonisch nicht erreichen konnte, schaltete er die Polizei ein. Diese fand die Leiche des Buben mit schweren Schnittverletzungen im Badezimmer der Mutter. Die Frau, die sich mit einem Küchenmesser auch selbst einige Schnittverletzungen zugefügt hatte, wurde festgenommen.