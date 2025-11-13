Vater schlug Alarm
Mutter tötete eigenen Sohn (9) in Norditalien
Horrortat in Italien: Ein neunjähriger Bub wurde von seiner eigenen Mutter in der Stadt Muggia getötet. Das Sorgerecht hatte der Vater, der Alarm schlug, nachdem der Bub nach dem Besuch bei seiner Mutter nicht zur vereinbarten Zeit bei ihm aufgetaucht war.
Die 55-Jährige und der Vater lebten getrennt. Als der Mann die Frau am Mittwochabend telefonisch nicht erreichen konnte, schaltete er die Polizei ein. Diese fand die Leiche des Buben mit schweren Schnittverletzungen im Badezimmer der Mutter. Die Frau, die sich mit einem Küchenmesser auch selbst einige Schnittverletzungen zugefügt hatte, wurde festgenommen.
Laut Medienberichten befand sie sich in psychiatrischer Behandlung. Der Bürgermeister der Stadt Muggia, Paolo Polidori, sagte, dass die Familie vom Sozialdienst betreut worden sei. Nichts habe jedoch darauf hingedeutet, „dass so etwas geschehen könnte“. Der grausame Tod des Neunjährigen sorgt in Italien nun für Schlagzeilen.
Kommentare
