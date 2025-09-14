Explosion in Madrid: Toter unter Trümmern entdeckt

Fest steht jedoch, dass das Unglück im Stadtbezirk Vallecas zumindest ein Todesopfer und 25 Verletzte forderte. In den Morgenstunden des Sonntags wurde ein Mann tot unter den Trümmern gefunden und geborgen, wie der Rettungsdienst im Onlinedienst X (vormals Twitter) meldete. Von den 25 bei der Explosion Verletzten befanden sich den Angaben zufolge zwei in einem „ernsten“ Zustand.