Bar völlig zerstört
Explosion in Madrid: Toter unter Trümmern entdeckt
Nach der Explosion in einer Bar in der spanischen Hauptstadt Madrid ist ein Todesopfer zu beklagen. Einsatzkräfte entdeckten die Leiche eines Mannes unter den Trümmern. Der Bergungseinsatz gestaltete sich schwierig.
Was genau zu der verheerenden Explosion geführt hatte, ist bislang nicht geklärt. Berichte, wonach ein Gasleck für die Detonation verantwortlich sein soll, wurden entgegen ersten Meldungen von den Behörden als voreilig zurückgewiesen.
Fest steht jedoch, dass das Unglück im Stadtbezirk Vallecas zumindest ein Todesopfer und 25 Verletzte forderte. In den Morgenstunden des Sonntags wurde ein Mann tot unter den Trümmern gefunden und geborgen, wie der Rettungsdienst im Onlinedienst X (vormals Twitter) meldete. Von den 25 bei der Explosion Verletzten befanden sich den Angaben zufolge zwei in einem „ernsten“ Zustand.
Bilder der Zerstörung
Die Auswirkungen der Explosion waren verheerend. Bilder zeigten die Bar mit teilweise eingestürztem Dach. Durch die Wucht der Detonation waren die Türen der Bar aus den Scharnieren gerissen, auf der Straße lagen Glasscherben verstreut.
Unterstützt von Spürhunden suchten Feuerwehrleute in den Trümmern der Bar nach Opfern. Der Einsatz sei „ziemlich kompliziert“, da die Einsatzkräfte „mehr oder weniger Stein für Stein vorgehen“ müssten, sagte Feuerwehrsprecher Javier Ramos.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.