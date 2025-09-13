Madrid: Viele Verletzte nach Explosion in Café

Bei einer Explosion in einem Café in der spanischen Hauptstadt Madrid sind am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr nach spanischen Medienangaben 25 Personen verletzt worden, fünf davon schwer. Die Explosion habe sich am Nachmittag im südöstlichen Viertel Vallecas ereignet. Die Polizei sucht aktuell den Unglücksort mit Hunden ab, ob sich noch Menschen in dem Gebäude befinden.