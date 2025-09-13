Durch Gas ausgelöst
Madrid: Viele Verletzte nach Explosion in Café
In einem Café in der spanischen Hauptstadt Madrid ist es am Samstag zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden 25 Personen verletzt, einige auch schwer. Die Explosion soll durch ausströmendes Gas verursacht worden sein.
Bei einer Explosion in einem Café in der spanischen Hauptstadt Madrid sind am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr nach spanischen Medienangaben 25 Personen verletzt worden, fünf davon schwer. Die Explosion habe sich am Nachmittag im südöstlichen Viertel Vallecas ereignet. Die Polizei sucht aktuell den Unglücksort mit Hunden ab, ob sich noch Menschen in dem Gebäude befinden.
Mehrere spanische Medien berichten, dass die Explosion durch ausströmendes Gas ausgelöst wurde, die Behörden hätten das bereits bestätigt. Die Explosion soll in dem Lokal „Mis Tesoros“ im Süden der spanischen Hauptstadt gewesen sein, wie das Magazin „El Confidencial“ berichtet.
Die Feuerwehr ist im Einsatz, wie Fotos zeigen:
Auf der Plattform X wurden mehrere Fotos vom Unglücksort veröffentlicht. Darauf sind die Einsatzkräfte bei der Arbeit, aber auch zerstörte Inneneinrichtung zu sehen. Neben dem Café sei auch eine Wohnung über der Bar in Mitleidenschaft gezogen worden, berichteten spanische Medien.
Mitarbeiter der Polizei haben einen großen Riss in dem Gebäude entdeckt. Aktuell ist noch unklar, ob dieser die Statik des Gebäudes beeinträchtigt. Deshalb müssen auch die Feuerwehrleute die Trümmer händisch wegräumen – der Einsatz von schwerem Gerät wäre zu gefährlich.
