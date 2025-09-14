Alle in Tracht! Auf geht‘s zum Aufsteirern-Sonntag

Mit Hunderten Akteuren. Mit Schmaus vom Feinsten, vom Schwammerlgulasch zum Apfelschlangel. Mit Kunsthandwerk. Mit Kinderprogramm. Mit Hütte neben Hütte, Standl neben Standl. Und mit diesem unglaublichen Lebensgefühl, wie es tatsächlich nur das magische Aufsteirern zusammenbringt. Eine Stadt, ein Land im kollektiven Hochgefühl! Das auch nicht von ein paar möglichen Regentropfen eingetrübt werden kann.