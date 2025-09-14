Alle in Tracht! Auf geht‘s zum Aufsteirern-Sonntag

Einen überwältigenden Ansturm brachte schon der erste Aufsteirern-Tag! Und am heutigen Sonntag geht’s weiter mit dem Fest aller Feste in Graz, samt Tracht, Kulinarik, Musik und ganz viel Genuss. Hier ein Überblick über die Höhepukte!
Samstagnachmittag war die Grazer Innenstadt bereits bummvoll mit Besuchern in Tracht. Das Aufsteirern zog die Massen an – dabei war es erst das Vorspiel. Denn heute wartet der Aufsteirern-Sonntag als großes Finale.
Mit Hunderten Akteuren. Mit Schmaus vom Feinsten, vom Schwammerlgulasch zum Apfelschlangel. Mit Kunsthandwerk. Mit Kinderprogramm. Mit Hütte neben Hütte, Standl neben Standl. Und mit diesem unglaublichen Lebensgefühl, wie es tatsächlich nur das magische Aufsteirern zusammenbringt. Eine Stadt, ein Land im kollektiven Hochgefühl! Das auch nicht von ein paar möglichen Regentropfen eingetrübt werden kann.
Am Sonntag sind Hauptplatz und Herrengasse für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Ein Ersatzverkehr wird für die Linie 5 zwischen Jakominiplatz und Andritz sowie für die Linien 1, 4, 6 und 7 zwischen Jakominiplatz und Asperngasse eingerichtet. Genaue Infos auf aufsteirern.at.
Hauptplatz: Mit einem Auftanz der Kinder und dem schon traditionellen Bieranstich wird das Aufsteirern am Sonntag am Grazer Hauptplatz eröffnet. Danach stehen dort unter anderem der Hib.art.Chor (12 Uhr), Blechprojekt (15.20 Uhr) und Dominant 7 (17.40 Uhr) auf der großen Bühne.
Karmeliterplatz: Die Schuhplattler von den Lustigen Schöcklern (ab 13.10 Uhr) sind nur eine der vielen Gruppen, die am Karmeliterplatz für Stimmung sorgen. Neben heimischen Tanzgruppen aus Stainz und Bruck an der Mur tanzen dort aber auch Volkstanzgruppen aus Pecs in Ungarn (12.40 Uhr) und Temeswar in Rumänien (15.10 Uhr) auf.
Lesliehof: Der Chor der Kärntner ist heuer beim Aufsteirern zu Gast und feiert hier sein 50-jähriges Bestehen mit einem grandiosen Konzert (17.05 Uhr). Ganz generell steht das Programm im Lesliehof heute ab 10.30 Uhr ganz im Zeichen der Chormusik und des musikalischen Austausches zwischen Kärnten und der Steiermark.
Mariahilferplatz: Die Trachtenkapelle Tragöß eröffnet den Reigen am Mariahilferplatz. Und auch der Radio-Steiermark-Wunscherfüller ist dort wieder zu Gast – vorab kann man seine Musikwünsche deponieren, diese werden dann live erfüllt von der Schülchaleitnmusi und TuVioNika (von 13.15 bis 14.15 Uhr und von 16.15 bis 17.15 Uhr wird aufgegeigt).
Freiheitsplatz: Die Kernölmusi eröffnet um 10.30 Uhr den musikalischen Reigen am Freiheitsplatz. Weiters angekündigt sind dort Die Strubbis (15.35 Uhr) und die Ennstal Kryner (15.40 Uhr).
„Krone“-Alm am Eisernen Tor: Steirische Herzlichkeit und ein geselliges Miteinander steht bei unserer „Krone“- Alm im Zentrum. Neben g’schmackiger Kulinarik haben wir natürlich ab 12.30 Uhr auch Volksmusik von Gstrich’n Vui, der Kellerstöckl Musi oder dem Terzett Pappalatur Manufaktur im Angebot. Und auf Abonnenten warten tolle Angebote!
Tummelplatz: Das Tanzbein wird heute am Tummelplatz geschwungen, dort hat der Volkstanz seine Hauptbühne: Los geht es um 10.30 Uhr mit Seipi7 – unter anderem sind Tanzgruppen aus Bad Gams, Laßnitzhöhe und Stainz zu Gast. Und auch der Bund Steirischer Heimatdichter wird dort literarische Kostproben abliefern.
Bischofplatz: Ganz im Zeichen der Nachbarschaft steht das Programm am Bischof- platz – dort nämlich trifft die Gastfreundschaft aus Slowenien auf jene aus der Steiermark. Zu Gast ist etwa der Verein Kurenti Ptuj, der neben vielen steirischen und auch kärntnerischen Volkskulturvereinen gleich dreimal sein Können beweist.
Trachtenmeile in der Schmiedasse: Noch auf der Suche nach dem passenden Hut oder neuem Schmuck? In der Schmiedgasse (zwischen Hauptplatz und Landhausgasse) versammeln sich Handwerkskünstler und Trachtenschneider. Unter anderem werden den Gästen das Federkielsticken und das Filzen gezeigt.
„Krone“-Kiosk: Am Samstag war der Andrang bereits enorm – heute (von 9 bis 18 Uhr) geht die Aktion, so lange der Vorrat reicht, weiter: Für Abonnenten, die Kupon und „Krone“-Bonuscard vorweisen, gibt es beim Kiosk am Joanneumring Pirker-Lebkuchen sowie einen 7-Euro-Kulinarikgutschein.
