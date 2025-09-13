„So können wir die Tradition den Kindern vorleben“

Was ist die Faszination am Aufsteirern-Festival? Die „Steirerkrone“ hat sich auf der Straße umgehört, was für sie das Schönste am Volkskultur-Fest ist. Fazit: Der Mix aus Tradition, Brauchtum, Tracht – „und ein bissl was zum Trinken“ macht es aus.
Die Party hat gerade erst begonnen, und die Straßen und Innenhöfe von Graz sind schon „gesteckt voll“. Samt Mikro haben sich die „Krone“-Redakteure und -Redakteurinnen unter die Menschen gemengt. Mit einer großen Frage: Was ist das Besondere am Aufsteirern?
Für mich ist der Sinn des Aufsteirerns, dass sich die Steirer in Graz treffen und das präsentieren, was sie können: steirisch ausschauen und Musik spielen. Wir vom Musikverein Althofen spielen am Sonntag am Mariahilferplatz auf.
Stefan (41)
Die Identität der Steiermark wird bei diesem Fest gefeiert: Wie wir uns geben, wie wir nach außen auftreten – das sieht man heute auch an der Tracht.
Ingrid (64)
Mir gefällt am Aufsteirern, dass die Leute zusammenkommen – dass Österreicher und Nichtösterreicher gesellig miteinander feiern und das schöne Land genießen können.
Arnold (57)
Wir sind extra aus Niederösterreich nach Graz gekommen und uns gefällt es sehr gut. Es ist echt nett hier, alle sind fesch in Tracht gekleidet.
Alexandra (54)
Für mich als Mitglied der Oberlandler in Graz ist das ein sehr bedeutsames Fest. Wir waren seinerzeit Mitbegründer des Aufsteirerns, weil wir schon immer das Brauchtum und die Tracht in die Stadt zurückbringen wollten.
Leopold (80)
Wir sind das erste Mal da und wollen einfach das Brauchtum erleben. In Kärnten wird Brauchtum auch sehr hoch gehalten – jetzt schauen wir uns an, wie die Steirer das so machen.
Ines (52) und Christina (55)
Beim Aufsteirern können wir die österreichische Tradition und unsere Werte unseren Kindern vorleben. Wenn so viel los ist in der Stadt, kommt man gerne her.
Peter (30)
