Oberlandler & Co.

Noch mehr Steiermark geht einfach nicht

Steiermark
13.09.2025 17:31
Schnelle Nummer: Die „Krone“-Alm entwickelte sich schon am Samstag zum absoluten In-Treffpunkt ...
Schnelle Nummer: Die „Krone"-Alm entwickelte sich schon am Samstag zum absoluten In-Treffpunkt beim Aufsteirern.

Die Oberlandler eröffneten am Samstag im Landhaushof das Aufsteirern-Wochenende und gingen dabei „fremd“. Die kleinste Disco hatte ein besonderes Motto.

Traditionell eröffnen die Oberlandler mit ihrem Kirtag das Aufsteirern-Wochenende: Am Samstag führte der Musikverein Großstübing pünktlich um 10 Uhr die Bauernschaft in den Landhaushof.

Entspannter Altbürgermeister
„Wenn du bei den Oberlandlern bist, kannst du dich auf alle verlassen, wenn du Hilfe brauchst – und so können sich auch ganz viele Menschen auf uns verlassen, dass wir helfen“, stellte ein beneidenswert entspannt wirkender und neuerdings Bart tragender Grazer Altbürgermeister Siegfried Nagl klar.

Für den guten Zweck: die Oberlandler Klaus Weikhard, Wolfgang Malik, Siegfried Nagl und Philipp ...
Für den guten Zweck: die Oberlandler Klaus Weikhard, Wolfgang Malik, Siegfried Nagl und Philipp Gady (von links)

Allzu viel Zeit hatte er allerdings nicht. „Weil jetzt geht’s ans Arbeiten und Ausschenken – es muss ja Geld hereinkommen.“ Zu Mittag brauchte man beim Nachschubholen im Landhaushof auch schon Geduld. Doch die Oberlandler stemmten sich tapfer dem Ansturm der Massen entgegen.

Steirer unter sich: Nici Schmidhofer mit „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini (l.) und ...
Steirer unter sich: Nici Schmidhofer mit „Krone"-Geschäftsführer Gerhard Valeskini (l.) und Alfred Markus (Mediaprint)

„Beim Rechnen musst halt aufpassen“
„Wir sind zum Glück zumindest etwas im Training. Beim Rechnen musst halt aufpassen“, schmunzelte Holding-Boss und „Großbauer“ Wolfgang Malik beim Bierzapfen.

„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann, Giuseppe Perna mit Astrid Perna-Benzinger sowie Markus und ...
Die besten Bilder
Startschuss zum Aufsteirern: So schön feiert Graz
13.09.2025

Gute Stilnoten an der Schank gab’s für Grawe-Generaldirektor und „Umgeher“ Klaus Scheitegel. „Wobei wir zum Glück auch echte Profis aus dem Gastgewerbe dabei haben. Beim Biereinschenken musst du nämlich aufpassen, sonst gibt’s Reklamationen.“

Hervorragende Stilnoten für Grawe-Chef Klaus Scheitegel und Gattin Ines beim Bierzapfen im ...
Hervorragende Stilnoten für Grawe-Chef Klaus Scheitegel und Gattin Ines beim Bierzapfen im Landhaushof

Disco-Feeling in umgebauter Telefonzelle
Ein paar Meter weiter erwischten wir Spitzenkoch und Gastro-Mastermind Christof Widakovich gerade beim Soundcheck in der kleinsten Disco der Welt. Gemeinsam mit der Tourismusregion Graz hat er diese aus Berlin importiert. „Und am Sonntag steht die unter dem Motto Hulapalu – da gibt’s nur Hits von Andreas Gabalier.“ Der Volks-Rock’n‘Roller wird die umgebaute Telefonzelle auch höchstpersönlich inspizieren.

Hulapalu: Christof Widakovich und Marion eröffneten die kleinste Disco der Welt in der ...
Hulapalu: Christof Widakovich und Marion eröffneten die kleinste Disco der Welt in der Landhausgasse.

Zu einem Fixpunkt mutierte bereits am ersten Tag die „Krone“-Alm am Eisernen Tor. Beim Mediaprint-Stammtisch schaute auch Ski-Ass Nici Schmidhofer vorbei. Und alle waren sich einig: „Viel mehr Steiermark geht einfach nicht.“

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
