Noch mehr Steiermark geht einfach nicht

Die Oberlandler eröffneten am Samstag im Landhaushof das Aufsteirern-Wochenende und gingen dabei „fremd“. Die kleinste Disco hatte ein besonderes Motto.
Traditionell eröffnen die Oberlandler mit ihrem Kirtag das Aufsteirern-Wochenende: Am Samstag führte der Musikverein Großstübing pünktlich um 10 Uhr die Bauernschaft in den Landhaushof.
Entspannter Altbürgermeister
„Wenn du bei den Oberlandlern bist, kannst du dich auf alle verlassen, wenn du Hilfe brauchst – und so können sich auch ganz viele Menschen auf uns verlassen, dass wir helfen“, stellte ein beneidenswert entspannt wirkender und neuerdings Bart tragender Grazer Altbürgermeister Siegfried Nagl klar.
Allzu viel Zeit hatte er allerdings nicht. „Weil jetzt geht’s ans Arbeiten und Ausschenken – es muss ja Geld hereinkommen.“ Zu Mittag brauchte man beim Nachschubholen im Landhaushof auch schon Geduld. Doch die Oberlandler stemmten sich tapfer dem Ansturm der Massen entgegen.
„Beim Rechnen musst halt aufpassen“
„Wir sind zum Glück zumindest etwas im Training. Beim Rechnen musst halt aufpassen“, schmunzelte Holding-Boss und „Großbauer“ Wolfgang Malik beim Bierzapfen.
Gute Stilnoten an der Schank gab’s für Grawe-Generaldirektor und „Umgeher“ Klaus Scheitegel. „Wobei wir zum Glück auch echte Profis aus dem Gastgewerbe dabei haben. Beim Biereinschenken musst du nämlich aufpassen, sonst gibt’s Reklamationen.“
Disco-Feeling in umgebauter Telefonzelle
Ein paar Meter weiter erwischten wir Spitzenkoch und Gastro-Mastermind Christof Widakovich gerade beim Soundcheck in der kleinsten Disco der Welt. Gemeinsam mit der Tourismusregion Graz hat er diese aus Berlin importiert. „Und am Sonntag steht die unter dem Motto Hulapalu – da gibt’s nur Hits von Andreas Gabalier.“ Der Volks-Rock’n‘Roller wird die umgebaute Telefonzelle auch höchstpersönlich inspizieren.
Zu einem Fixpunkt mutierte bereits am ersten Tag die „Krone“-Alm am Eisernen Tor. Beim Mediaprint-Stammtisch schaute auch Ski-Ass Nici Schmidhofer vorbei. Und alle waren sich einig: „Viel mehr Steiermark geht einfach nicht.“
