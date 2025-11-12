Zukunft gesichert! Tiefes Aufatmen im Stiefingtal

Der Nachwuchs bleibt unter dem Namen SAZ – Stiefingtaler Ausbildungszentrum Fußball eigenständig bestehen und wird weiterhin an allen drei Plätzen trainieren und spielen. Dem SAZ gehört wie bisher auch der Landesligist SV Allerheiligen an, auf dessen Sportanlage auch trainiert und gespielt wird. Ein besonderes Ziel des neuen SV Stiefingtal ist es, mit mindestens 80 Prozent regionalen Spielern zu agieren. Damit sollen sowohl die Identifikation mit dem Verein als auch die Zuschauerzahlen auf den regionalen Sportplätzen wieder gestärkt werden.

Der sportliche Start erfolgt dann in der Saison 2026/27. Gelingt der derzeitigen Kampfmannschaft des SV Edelstauden-Frannach der Klassenerhalt, soll der SV Stiefingtal in der Unterliga antreten, die zweite Mannschaft weiterhin in der 1. Klasse.