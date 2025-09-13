Paragleiter stürzte am Gaisberg ab – verletzt!

Erste Rückschläge nach euphorischem Start
Mit leichten Verletzungen davongekommen ist ein Paragleiterpilot am Samstagnachmittag bei einem Absturz am Gaisberg. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde er mittels Tau geborgen, konnte dann aber mit dem Rettungsauto ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht werden.
Um den Paragleiter aus seiner misslichen Lage zu befreien, wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 6 eingesetzt. Weil die Verletzungen nur leicht waren, reichte für den Transport allerdings das Rettungsauto aus.
Neben dem Roten Kreuz waren auch die Bergrettung und die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg im Einsatz.
