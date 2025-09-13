Pongauer (71) überschlug sich mit dem Auto
Lenker verletzt
Mit dem Auto überschlagen und in einer Wiese zum Stehen gekommen ist ein 71-jähriger Pongauer auf der Ennstal-Straße im Gemeindegebiet von Radstadt (Salzburg). Er war zuvor aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Pkw eines 75-Jährigen zusammengestoßen, der ebenfalls aus dem Pongau stammt.
Das Auto des älteren Fahrers schleuderte am Freitagnachmittag mehrmals um die eigene Achse, kam aber nicht von der Fahrbahn ab. Alle Pkw-Insassen schafften es, noch selbstständig auszusteigen.
Die Polizei führte Alkotests durch, die beide negativ verliefen. Die B320 wurde für Aufräumarbeiten gesperrt.
Kommentare
