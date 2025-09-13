Pongauer (71) überschlug sich mit dem Auto

Mit dem Auto überschlagen und in einer Wiese zum Stehen gekommen ist ein 71-jähriger Pongauer auf der Ennstal-Straße im Gemeindegebiet von Radstadt (Salzburg). Er war zuvor aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Pkw eines 75-Jährigen zusammengestoßen, der ebenfalls aus dem Pongau stammt.