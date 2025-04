Ein Unternehmer wird Chef der Arbeiterpartei SPÖ

Winkler hat klare Vorstellungen, immerhin will er der neue starke Mann in der maroden Landespartei werden. „Ich möchte das Feuer in der SPÖ Oberösterreich entfachen und für einen Kaprun-Moment sorgen.“ Kaprun deshalb, weil dort 1955 das erste Pumpspeicherkraftwerk Österreichs in Betrieb genommen wurde. Auch er möchte in seiner Politik auf den Bau von Kraftwerken setzen.