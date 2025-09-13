Vorteilswelt
Landeshauptleute-Duo:

„Menschen müssen wissen, wo Straftäter herkommen!“

Innenpolitik
13.09.2025 08:00
Doskozil ist für eine Differenzierung zwischen Österreichern und Ausländern bei der Sozialhilfe, ...
Doskozil ist für eine Differenzierung zwischen Österreichern und Ausländern bei der Sozialhilfe, Mikl-Leitner ist für Verschärfungen für das Erlangen der Staatsbürgerschaft.(Bild: Imre Antal)

Sollen Medien verstärkt auch die Nationalität von Straftätern anführen? Braucht es Verschärfungen beim Staatsbürgerschaftsrecht, wie sie FPÖ-Chef Herbert Kickl forderte? Und hat das Recht beim Thema Migration vielleicht wirklich der Politik zu folgen? Zehn Jahre nach der großen Flüchtlingswelle ziehen die beiden Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner und Hans Peter Doskozil, die damals an vorderster politischer Front standen, gemeinsam für die „Krone“ Bilanz.

„Krone“: Frau Landeshauptfrau, Herr Landeshauptmann, zehn Jahre sind seit der großen Flüchtlingswelle mittlerweile vergangen. Die Themen Migration und Integration sind aber aktueller denn je. Sie beiden standen damals in unterschiedlichen Funktionen gemeinsam an der Front. Wie hat sich die Lage seither verändert? Was hätte man besser machen können?
Johanna Mikl-Leitner: Zehn Jahre später muss man zum Schluss kommen, dass der Merkl-Faymann-Pakt grundlegend falsch war. Denn durch diesen Pakt, der für viele nichts anderes als eine Einladung war, haben sich noch mehr Menschen in Bewegung gesetzt und das Schlepperwesen so zum Blühen gebracht. Es sind aber auch davor schon Fehler passiert. Bereits damals hätten nicht so viele Flüchtlinge nach Mitteleuropa kommen dürfen. Es hätte Schluss sein müssen an den Außengrenzen, oder noch besser: bereits in Drittstaaten. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Otto Schily bereits im Jahr 2004 gefordert hat, dass es Asylzentren in Nordafrika geben soll. Er ist damit aber am Widerstand einzelner Mitgliedsstaaten gescheitert. Ich habe dieselbe Forderung selbst im Jahr 2014 noch einmal erhoben und wurde ebenso von NGOS und Linken kritisiert. Dabei wäre es viel besser gewesen, in Asylzentren in Nordafrika die Vorprüfungen und Entscheidungen über Einwanderungen und Zurückweisungen treffen zu können. So hätte man Migrationsströme verhindern können.
Hans Peter Doskozil: Ich will das gerne noch drastischer formulieren. Wenn man sich anschaut, was fremdenpolizeilich passiert. Es zeigt sich, dass wir aus dem Jahr 2015 nicht gelernt haben. Weder bei uns in Österreich, noch auf europäischer Ebene. Wir schaffen es nicht, aus europäischer Sicht, negative Fälle in die Heimat zurückzubringen. Wir verschieben sie stattdessen vielmehr innerhalb Europas über Dublin und andere Regime, aber nicht direkt wieder zurück in die Heimat. Wir schaffen andererseits aber auch keine geordnete Zuwanderung. Das beste Beispiel ist für mich der Pflegebereich. Wenn Pflegekräfte zu uns wollen, müssen wir diese einzeln nostrifizieren in Bezug auf die Ausbildung. Das ist ein irrsinniges Prozedere. Was würde denn dagegen sprechen, wenn man die Ausbildung in Indien, oder auf den Philippinen generell nostrifiziert? Wir könnten die Zuwanderung, dort, wo wir sie brauchen, dann besser steuern. Im Integrationsbereich wird mir generell immer zu viel über kleinteilige Maßnahmen gesprochen. Ich wurde hellhörig, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass in Wien mittlerweile mehr muslimische Kinder in die Pflichtschulen gehen, als Kinder christlichen Glaubens. Für einen SPÖ-Politiker hört sich das vielleicht komisch an, aber das Christentum ist unsere Tradition und das sind unsere Werte. Hier gibt es meiner Meinung nach einen schleichenden Prozess, dass sich unsere Gesellschaft verändert. Die Diskussionen um Laternenumzüge, um den Ramadan-Kalender und die Kreuze in den Schulen sind Signale dafür, dass sich in unserer Gesellschaft etwas verändert. Wir müssen uns grundsätzlich überlegen, ob wir das wollen, oder eben nicht. Und wenn wir das nicht wollen, dann muss man bei der Zuwanderung einen klaren Riegel vorschieben. Darüber zu diskutieren, dass wir Aufnahmezentren außerhalb der EU brauchen, ist richtig und völlig okay. Ich sehe auf europäischer Ebene aber niemanden, der das umsetzen wird und das ist das große Problem.

