Kinderkopftuchverbot ++ Wende bei „Schul-Attentat“

Die Bundesregierung hat ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren beschlossen. UND beim vermeintlichen Wiener Schul-Attentat deuten aktuelle Hinweise darauf, dass die verletzte 16-Jährige sich möglicherweise selbst verletzt hat. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 10. September mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.