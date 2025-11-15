„Für uns ist das wie ein Griff in die Naschlade“

„Die Fivers müssen auf ihr eigenes, schnelles Spiel vertrauen“, betont der kroatische Vizeweltmeister vor dem samstägigen (19) Drittrunden-Hinspiel. „Dann bin ich zuversichtlich, dass sie den Aufstieg schaffen können.“ So wie schon gegen Krems. „Das war stark, eine unserer besten Partien zuletzt. Deshalb schauen wir uns zur Motivation die Highlights an“, verrät Coach Peter Eckl. „Aber klar ist auch: Balatonfüredi ist eine erfahrene Truppe, die hinter den Spitzenklubs Veszprem und Szeged, zu denen schon ein großer Abstand besteht, als Best-of-the-Rest angreifen will. Und dank staatlicher Sportförderungen richtig Kohle hat. Das wird eine enorme Herausforderung.“