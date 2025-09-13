„Mäßig motivierte“ Polizisten kriegen keine Prämie

Die Direktion erklärt sich: Man bekenne sich zu objektiver Leistung. Wer über das „normale Ausmaß hinaus“ Leistung erbringt, soll belohnt werden. Die Christkindl-Prämie sei laut Direktion nicht geeignet, um „besondere Leistung zu belohnen.“ Zudem sei sie zu gering für „echte Anerkennung“.