Sparpaket bei Polizei

„Mäßig motivierte“ Polizisten kriegen keine Prämie

Salzburg
13.09.2025 06:00
Wer „besondere Leistungen“ erbringt, soll belohnt werden. Mit „mäßiger Motivation“ gibt es ...
Wer „besondere Leistungen“ erbringt, soll belohnt werden. Mit „mäßiger Motivation“ gibt es nichts mehr.(Bild: Markus Tschepp)

Viel Wirbel hat Polizeigewerkschafter Andreas Gruber (FSG) ausgelöst. Er tobte in der „Krone“, dass es vom Innenministerium keine Anerkennung mehr für Polizisten gebe. Jetzt reagiert die Polizeidirektion...

Wie berichtet wurde im Rahmen eines österreichweiten Sparpakets den Polizisten die Weihnachtsprämie von 125 Euro für alle Polizisten gestrichen. Polizeigewerkschafter Andreas Gruber hat eine klare Meinung dazu: „Man nimmt Polizisten die letzte Motivation.“

Die Belohnung war nicht treffsicher, denn ebenfalls nur mäßig motivierte Mitarbeiter wurden belohnt.

Landespolizeidirektion Salzburg

Kritik sei nur subjektive Ansicht
Nun springt die Polizeidirektion unter Chef Bernhard Rausch für die Einsparung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in die Bresche. Erstens sei die Kritik nur die „subjektive Ansicht eines dienstfrei gestellten und mit hoher Überstundenpauschale besoldeten Personalvertreters.“

Die Direktion erklärt sich: Man bekenne sich zu objektiver Leistung. Wer über das „normale Ausmaß hinaus“ Leistung erbringt, soll belohnt werden. Die Christkindl-Prämie sei laut Direktion nicht geeignet, um „besondere Leistung zu belohnen.“ Zudem sei sie zu gering für „echte Anerkennung“.

Und: Die Belohnung war laut Polizeidirektion „nicht treffsicher, denn ebenfalls nur mäßig motivierte Mitarbeiter wurden belohnt.“ Belohnungen sollen künftig nun treffsicherer und höher ausfallen.

Jakob Hilzensauer
Salzburg

