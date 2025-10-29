Gerät ging bei OP kaputt: Patient verklagte Klinik

Die Justiz berichtet über einen interessanten Zivilrechtsfall: Ein Mann musste im Sommer 2023 in Salzburg operiert werden. Doch bei der Operation in einem Salzburger Krankenhaus fiel die Saugpumpe eines medizinischen Gerätes aus – die OP musste abgebrochen und zwei Tage später nachgeholt werden. Weil er wegen des Defekts unnötig in Vollnarkose war, klagte der Patient das Spital auf 12.000 Euro Schadenersatz.