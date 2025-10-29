Vorteilswelt
Investment-Masche

Tennengauer fiel auf Internetbetrug herein

Chronik
29.10.2025 10:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hira/peopleimages.com – stock.adobe.com)

Ein 74-jähriger Tennengauer hoffte auf das große Geld und fiel im Internet auf eine Betrugsmasche herein. Der Pensionist wurde um 25.000 Euro erleichtert. Als er noch einmal 16.000 Euro überweisen sollte, erstattete er Anzeige. 

Die Betrüger machten dem 74-jährigen Mann das angeblich gewinnbringende Investment so schmackhaft, dass er zu spät Verdacht schöpfte. Sie seien dabei äußerst professionell vorgegangen, heißt es. Auch seriös wirkende Internetseiten seien Teil der Masche gewesen. 

Das Opfer ließ sich schließlich dazu hinreißen, drei Überweisungen auf ausländische Konten in der Gesamthöhe von 25.000 Euro zu tätigen. Als er schließlich aufgefordert wurde, noch einmal 16.000 Euro zu überweisen, wurde er misstrauisch und meldete den Vorfall bei der Polizei.  

Die Polizei warnt einmal mehr: 

  • Bei Online-Investments immer skeptisch sein!
  • Die Seriosität von Anbietern unbedingt überprüfen!
  • Keine Überweisungen an unbekannte oder ausländische Konten!
Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
