Davydova wirft Hinterhäuser Trump-Stil vor

„Der tatsächliche Grund meiner Entlassung“

„Ich kenne keinen einzigen Menschen in Österreich, der glauben würde, dass meine Beratungstätigkeit für das Voices Berlin Festival, mit dem ich bis März 2025 keinen Vertrag gehabt habe und von dem ich (zuvor, Anm.) kein Gehalt bekommen habe, der tatsächliche Grund meiner Entlassung war“, erklärt die Theaterverantwortliche dieses Berliner Festivals für „kosmopolitische Expats“ nun auf die Interviewfrage nach den wahren Entlassungsgründen in Salzburg. Zum Verständnis dieser Gründe sei es dabei nötig, die Struktur des Festivals zu erklären, betont sie. Es gebe ein Opern- und ein Theaterprogramm, wobei der Intendant selbst das Opernprogramm verantworte und die Schauspielleitung in Wirklichkeit völlig vom Intendanten abhängig sei und de facto keine Entscheidungsgewalt habe.