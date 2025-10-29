„System kränkelt, weil überall Kapazitäten fehlen“

Mit Schmerzen in der Brust wurde ein Salzburger (79) am 27. März von der Rettung ins Uniklinikum gebracht: ein medizinischer Notfall aufgrund eines Aorteneinrisses. Der 79-Jährige hätte umgehend operiert werden müssen. Doch das einzige Notfall-Team war mit einem anderen Notfall beschäftigt. Zudem war es nach 15.30 Uhr, also nach Regelarbeitszeit. Wie die Landeskliniken (SALK) bestätigen, steht ab diesem Zeitpunkt nur ein herzchirurgisches Notfall-Team bereit – bestehend aus sieben bis acht „hochspezialisierten Personen“, die aufeinander abgestimmt sind.