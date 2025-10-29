Vorteilswelt
Kaminbrand hielt Feuerwehr Ramingstein auf Trab

Salzburg
29.10.2025 13:00
Löscheinsatz in Ramingstein
Löscheinsatz in Ramingstein(Bild: FF Ramingstein)

Nach dem Unfall mit sechs Verletzten auf der Turracher Straße am Dienstag war die Feuerwehr Ramingstein am Abend schon wieder gefordert: Im Ortsteil Winkl geriet ein Kamin in Brand.

Der Alarm ging Dienstagabend gegen 22 Uhr ein. Zwölf Einsatzkräfte rückten aus, um einen stark erhitzten Kamin unter Atemschutz zu kontrollieren. 

Die Feuerwehrwehr Ramingstein konnte den verrauchten Kamin rasch unter Kontrolle bringen.
Die Feuerwehrwehr Ramingstein konnte den verrauchten Kamin rasch unter Kontrolle bringen.(Bild: FF Ramingstein)
Die Feuerwehr überprüfte das Gebäude mittels Wärmebildkamera und legte außerdem eine Löschleitung. Ein Kaminkehrer wurde hinzugezogen. Es konnte rasch Brand-Aus gegeben werden. 

