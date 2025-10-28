Vorteilswelt
Nahe Steiermark

Sechs Verletzte bei Pkw-Crash in Ramingstein

Chronik
28.10.2025 12:54
Zu einem Crash kam es heute auf der Turracher Straße.
Zu einem Crash kam es heute auf der Turracher Straße.(Bild: zVg)

Heftiger Pkw-Zusammenstoß Dienstagvormittag auf der Turracher Straße nahe der Landesgrenze zur Steiermark: Zwei Autos krachten aus bisher ungeklärter Ursache frontal ineinander – sechs Personen wurden verletzt, eine davon schwer!

Kurz nach dem Crash rückten die Feuerwehren Ramingstein und Predlitz mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Beim Eintreffen bot sich den Helfern ein dramatisches Bild: Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt!

Der Tesla wurde schwer beschädigt.
Der Tesla wurde schwer beschädigt.(Bild: zVg)

Eine Person schwerer verletzt
Sofort wurde mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät die Rettung gestartet. Die Feuerwehr befreite die Person aus dem völlig demolierten Wagen. Gleichzeitig sicherten die Einsatzkräfte ein der beteiligten Fahrzeuge – ein Elektroauto - um weitere Gefahren auszuschließen. Das Rote Kreuz übernahm anschließend die Versorgung der Verletzten. Insgesamt mussten sechs Personen, darunter eine schwer Verletzte, in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Salzburg

