Sechs Verletzte bei Pkw-Crash in Ramingstein

Eine Person schwerer verletzt

Sofort wurde mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät die Rettung gestartet. Die Feuerwehr befreite die Person aus dem völlig demolierten Wagen. Gleichzeitig sicherten die Einsatzkräfte ein der beteiligten Fahrzeuge – ein Elektroauto - um weitere Gefahren auszuschließen. Das Rote Kreuz übernahm anschließend die Versorgung der Verletzten. Insgesamt mussten sechs Personen, darunter eine schwer Verletzte, in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.