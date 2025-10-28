Sechs Verletzte bei Pkw-Crash in Ramingstein

Heftiger Pkw-Zusammenstoß Dienstagvormittag auf der Turracher Straße nahe der Landesgrenze zur Steiermark: Zwei Autos krachten aus bisher ungeklärter Ursache frontal ineinander – sechs Personen wurden verletzt, eine davon schwer!
Kurz nach dem Crash rückten die Feuerwehren Ramingstein und Predlitz mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Beim Eintreffen bot sich den Helfern ein dramatisches Bild: Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt!
Eine Person schwerer verletzt
Sofort wurde mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät die Rettung gestartet. Die Feuerwehr befreite die Person aus dem völlig demolierten Wagen. Gleichzeitig sicherten die Einsatzkräfte ein der beteiligten Fahrzeuge – ein Elektroauto - um weitere Gefahren auszuschließen. Das Rote Kreuz übernahm anschließend die Versorgung der Verletzten. Insgesamt mussten sechs Personen, darunter eine schwer Verletzte, in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.
Die genaue Unfallursache ist noch unklar – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.