Arbeiten im Schmittentunnel gehen gut voran

Auch Sperren sind notwendig

Um die Verbindungen zwischen dem Haupttunnel und den Flucht- und Rettungsstollen fertig machen zu können, waren und sind auch Sperren des Tunnels nötig. „In den Herbstferien ist der Tunnel wieder offen, aber von 3. bis 13. November müssen wir noch einmal sperren“, erklärt Projektleiter Josef Krammer vom Straßenbau beim Land Salzburg.