83 statt 45 km/h

Jugendliche (15) mit frisiertem Mofa erwischt

Salzburg
28.10.2025 23:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Zwei Flachgauer (beide 15) haben an ihren Motorfahrrädern geschraubt und sie schneller als erlaubt gemacht. Die Jugendlichen wurden am Montag von Polizisten in Seekirchen gestoppt und angezeigt.

Eine ganze Reihe von technischen Mängeln zählt die Polizei bei den beiden Motorfahrrädern der Jugendlichen auf: manipuliertes Motorsteuergerät, typenfremde Sportauspuffanlagen, Veränderungen am Übersetzungsverhältnis, Bremslichtanlage ohne Funktion und eine Höchstgeschwindigkeit von 83 km/h anstatt der maximal erlaubten 45 km/h.

Die beiden 15-Jährigen wurden angezeigt und müssen mit einer Strafe rechnen. Zudem wurden die Zulassungen für die beiden Mofas aufgehoben, heißt es von der Salzburger Polizei.

