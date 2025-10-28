Jugendliche (15) mit frisiertem Mofa erwischt

Zwei Flachgauer (beide 15) haben an ihren Motorfahrrädern geschraubt und sie schneller als erlaubt gemacht. Die Jugendlichen wurden am Montag von Polizisten in Seekirchen gestoppt und angezeigt.
Eine ganze Reihe von technischen Mängeln zählt die Polizei bei den beiden Motorfahrrädern der Jugendlichen auf: manipuliertes Motorsteuergerät, typenfremde Sportauspuffanlagen, Veränderungen am Übersetzungsverhältnis, Bremslichtanlage ohne Funktion und eine Höchstgeschwindigkeit von 83 km/h anstatt der maximal erlaubten 45 km/h.
Die beiden 15-Jährigen wurden angezeigt und müssen mit einer Strafe rechnen. Zudem wurden die Zulassungen für die beiden Mofas aufgehoben, heißt es von der Salzburger Polizei.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.