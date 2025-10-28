Reit-Festspiele mit vierfacher Olympiasiegerin

Von 4. bis zum 7. Dezember 2025 steht das Salzburger Messezentrum wieder ganz im Zeichen der Pferde. Bei den Amadeus Horse Indoors kommen die Reitsport-Fans voll auf ihre Kosten. Auch heuer gibt es ein Vier-Stern-Sprung- und ein Fünf-Stern-Dressur-Turnier. „Mit diesen Kategorien sind wir gut aufgestellt. Für einen Weltcup bräuchten wir mehr Budget“, weiß Geschäftsführer Christian Steiner.