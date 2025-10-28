Vorteilswelt
Amadeus Horse Indoors

Reit-Festspiele mit vierfacher Olympiasiegerin

Salzburg
28.10.2025 21:30
Vierfache Olympiasiegerin: Jessica von Bredow-Werndl.
Vierfache Olympiasiegerin: Jessica von Bredow-Werndl.(Bild: horsic Photography)

Die nächste Auflage der Amadeus Horse Indoors wirft ihren Schatten bereits voraus. Auch in diesem Jahr wird mit der deutschen vierfachen Dressur-Olympiasiegerin ein absoluter Superstar der Reitszene in Salzburg mit dabei sein. Schwer fällt den Veranstaltern die Suche nach Sponsoren.

0 Kommentare

Von 4. bis zum 7. Dezember 2025 steht das Salzburger Messezentrum wieder ganz im Zeichen der Pferde. Bei den Amadeus Horse Indoors kommen die Reitsport-Fans voll auf ihre Kosten. Auch heuer gibt es ein Vier-Stern-Sprung- und ein Fünf-Stern-Dressur-Turnier. „Mit diesen Kategorien sind wir gut aufgestellt. Für einen Weltcup bräuchten wir mehr Budget“, weiß Geschäftsführer Christian Steiner.

Wenzel Schmidt (li.) und Christian Steiner (re.) veranstalten die Amadeus Horse Indoors.
Wenzel Schmidt (li.) und Christian Steiner (re.) veranstalten die Amadeus Horse Indoors.(Bild: Tröster Andreas)

2,6 Millionen Euro beträgt das Kapital der Veranstaltung. Einen großen Anteil steuert Präsident Wenzel Schmidt bei. „Ich hoffe, dass wir heuer kostendeckend aussteigen. Das wäre ein großer Erfolg“, so der Unternehmer, der für die kommenden Jahre einen Titelsponsor sucht. „Ich bin guter Dinge, aber die wirtschaftliche Gesamtsituation ist nicht einfach.“ 

Indes leicht ist es für das Turnier Reiter zu gewinnen. „Wir haben viele Anfragen, müssen auch Absagen erteilen“, erzählt Steiner. Einen Fix-Platz erhält Jessica von Bredow-Werndl. Die vierfache Dressur-Olympiasiegerin kommt erneut nach Salzburg. „Für mich ist es wie zu Hause reiten“, so die Rosenheimerin. 

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
