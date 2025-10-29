Vorteilswelt
Überfüllte Klassen

Bildungsdirektion beugt sich dem Druck der Eltern

Salzburg
29.10.2025 09:00
In Hallein- Neualm sind Mittel- und Volksschule unter einem Dach. Der Neubau verzögert sich
In Hallein- Neualm sind Mittel- und Volksschule unter einem Dach. Der Neubau verzögert sich(Bild: Tröster Andreas)

Schon wenige Wochen nach Schulstart entwickelte sich in der Volksschule Neualm in Hallein massiver Protest gegen überfüllte Schulanfänger-Klassen. Jetzt scheint die Bildungsdirektion nachgegeben zu haben. Indes gibt es jedoch auch schlechte Nachrichten: Der Neubau der Schule muss wieder verschoben werden...

0 Kommentare

Mit 28 und 27 Schulanfängern in zwei Klassen startete die Volksschule Neualm ins heurige Schuljahr. Einige darunter können bislang fast kein Wort Deutsch. Darüber hinaus teilen sich zwei Teilzeitlehrer die Klasse auf.

Schockierte Eltern wandten sich alarmierend an die Bildungsdirektion und baten um Hilfe. Die Situation sei unzumutbar. Die individuelle Förderung und Unterstützung jedes einzelnen Kindes könne kaum gesichert werden, berichtete die „Krone“. Viel schlechter könnte die schulische Laufbahn nicht starten.

Die Bildungsdirektion beugt sich nun dem Protest der Eltern. Ab 3. November werden 15 Stunden pro Woche alle mit dem Status „Deutschförderklasse“ in einer eigenen Gruppe betreut. Das entlastet Schüler wie Lehrer massiv.

Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es zum geplanten Neubau der Schule. Dieser wurde wegen der aktuellen Budgetsituation der Gemeinden auf 2031 zurückverlegt, wie Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ) bestätigte. JHK

Salzburg

