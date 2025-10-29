Bildungsdirektion beugt sich dem Druck der Eltern

Schon wenige Wochen nach Schulstart entwickelte sich in der Volksschule Neualm in Hallein massiver Protest gegen überfüllte Schulanfänger-Klassen. Jetzt scheint die Bildungsdirektion nachgegeben zu haben. Indes gibt es jedoch auch schlechte Nachrichten: Der Neubau der Schule muss wieder verschoben werden...