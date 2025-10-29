Bildungsdirektion beugt sich dem Druck der Eltern

Schon wenige Wochen nach Schulstart entwickelte sich in der Volksschule Neualm in Hallein massiver Protest gegen überfüllte Schulanfänger-Klassen. Jetzt scheint die Bildungsdirektion nachgegeben zu haben. Indes gibt es jedoch auch schlechte Nachrichten: Der Neubau der Schule muss wieder verschoben werden...
Mit 28 und 27 Schulanfängern in zwei Klassen startete die Volksschule Neualm ins heurige Schuljahr. Einige darunter können bislang fast kein Wort Deutsch. Darüber hinaus teilen sich zwei Teilzeitlehrer die Klasse auf.
Schockierte Eltern wandten sich alarmierend an die Bildungsdirektion und baten um Hilfe. Die Situation sei unzumutbar. Die individuelle Förderung und Unterstützung jedes einzelnen Kindes könne kaum gesichert werden, berichtete die „Krone“. Viel schlechter könnte die schulische Laufbahn nicht starten.
Die Bildungsdirektion beugt sich nun dem Protest der Eltern. Ab 3. November werden 15 Stunden pro Woche alle mit dem Status „Deutschförderklasse“ in einer eigenen Gruppe betreut. Das entlastet Schüler wie Lehrer massiv.
Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es zum geplanten Neubau der Schule. Dieser wurde wegen der aktuellen Budgetsituation der Gemeinden auf 2031 zurückverlegt, wie Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ) bestätigte. JHK
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.