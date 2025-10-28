Auto auf Tauernautobahn brannte – acht Verletzte

Kurzfristig lahmgelegt wurde die Tauernautobahn am Dienstagnachmittag bei Kuchl Richtung Salzburg: Zwei Pkw kollidierten, acht Personen wurden verletzt – sieben davon wurden ins Spital gebracht.
Schnell staute es sich am Dienstagnachmittag zwischen Golling und Kuchl. Auf der Tauernautobahn waren in Fahrtrichtung Salzburg zwei Pkw zusammengekracht – die Unfallursache ist noch nicht klar.
Eines der Autos fing sogar Feuer. Die Feuerwehr und die Rettung mussten anrücken. Acht Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Sieben wurden ins Spital gebracht, einer begab sich selbständig in medizinische Versorgung.
