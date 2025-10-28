Vorteilswelt
Crash auf der A10

Auto auf Tauernautobahn brannte – acht Verletzte

Salzburg
28.10.2025 19:52
Bei der Auffahrt in Kuchl Richtung Salzburg krachte es.
Bei der Auffahrt in Kuchl Richtung Salzburg krachte es.(Bild: zVg)

Kurzfristig lahmgelegt wurde die Tauernautobahn am Dienstagnachmittag bei Kuchl Richtung Salzburg: Zwei Pkw kollidierten, acht Personen wurden verletzt – sieben davon wurden ins Spital gebracht. 

Schnell staute es sich am Dienstagnachmittag zwischen Golling und Kuchl. Auf der Tauernautobahn waren in Fahrtrichtung Salzburg zwei Pkw zusammengekracht – die Unfallursache ist noch nicht klar. 

Lesen Sie auch:
Zu einem Crash kam es heute auf der Turracher Straße.
Nahe Steiermark
Sechs Verletzte bei Pkw-Crash in Ramingstein
28.10.2025
Feuerwehr im Einsatz
Brand in Elisabeth Vorstadt legt Verkehr lahm
28.10.2025

Eines der Autos fing sogar Feuer. Die Feuerwehr und die Rettung mussten anrücken. Acht Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Sieben wurden ins Spital gebracht, einer begab sich selbständig in medizinische Versorgung.

