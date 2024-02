Wiener Imam legt Funktionen zurück

Die Moschee am Schöpfwerk in Wien-Meidling, in der er gepredigt hatte, ist Teil der IGGÖ und wird vor allem von Menschen mit ägyptischen Wurzeln besucht. In den dort gehaltenen Predigten konnten bisher keine problematischen Inhalte festgestellt werden. Der Imam trage aber „Verantwortung für sein Verhalten in den sozialen Medien“, hieß es. Die Moschee wird in einer Versammlung einen neuen Imam bestellen.