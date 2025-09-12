Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Crash mit Auto

Einsatzkräfte retten verletzten Uhu auf Autobahn

Burgenland
12.09.2025 15:11
Dank des Einsatzes von Feuerwehr, Naturschutzorgan und Tierarzt hat der Uhu eine ...
Dank des Einsatzes von Feuerwehr, Naturschutzorgan und Tierarzt hat der Uhu eine Überlebenschance.(Bild: FF Parndorf)

Mit gebrochenem Flügel kämpft der verwundete Nachtjäger jetzt im Tierheim Parndorf um eine zweite Chance

0 Kommentare

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Ostautobahn bei Parndorf zu einem ungewöhnlichen Einsatz. Ein verletzter Uhu, der größte heimische Eulenvogel, wurde am Straßenrand entdeckt und konnte durch das schnelle Handeln mehrerer Organisationen gesichert werden.

Die Alarmierung ging um 12.40 Uhr über das Naturschutzorgan Neusiedl ein. Daraufhin rückte die Tierrettungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Parndorf mit drei Mann aus.

Hans Peter Samwald mit dem verletzten Vogel
Hans Peter Samwald mit dem verletzten Vogel(Bild: FF Parndorf)

Einsatzleiter war Hans Peter Samwald, der zugleich auch als Naturschutzorgan des Landes fungierte und die Koordination übernahm. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Uhu halb sitzend neben der Fahrbahn. „Zunächst schien er leblos. Erst als sich die Federbüschel an seinem Kopf bewegten, wurde klar, dass der Vogel noch am Leben war“, schildert Samwald.

Uhu wird im Tierheim Parndorf versorgt
Mit spezieller Ausrüstung konnte der Uhu behutsam eingefangen werden. Dabei zeigte sich eine schwere Verletzung: Die linke Schwinge war gebrochen, vermutlich durch den Aufprall mit einem Fahrzeug. Der Vogel wurde anschließend ins Tierheim Parndorf gebracht. Dort soll er medizinisch versorgt und operiert werden.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 21°
Symbol bedeckt
Güssing
13° / 23°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
14° / 21°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
16° / 22°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
15° / 22°
Symbol bedeckt

krone.tv

Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
199.583 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
99.121 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
98.049 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2914 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1210 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Mehr Burgenland
„Summakuchl“
Kuchen essen, Kaffee trinken und Gutes tun
Von PV in Oberleitung
Bahn fährt künftig mit der Energie der Sonne
Neuhaus am Klausenbach
Entscheidung gefallen: Gemeindeamt verkauft
Klares Ziel
Faires Lohnplus von Pflege bis zur Gastronomie
Verkehrsbetriebe
Mobilitätspreis: „Zukunftsfit für Stadt und Land“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf