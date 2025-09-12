Einsatzkräfte retten verletzten Uhu auf Autobahn

Einsatzleiter war Hans Peter Samwald, der zugleich auch als Naturschutzorgan des Landes fungierte und die Koordination übernahm. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Uhu halb sitzend neben der Fahrbahn. „Zunächst schien er leblos. Erst als sich die Federbüschel an seinem Kopf bewegten, wurde klar, dass der Vogel noch am Leben war“, schildert Samwald.