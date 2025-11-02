F1-Star Charles Leclerc verkündet seine Verlobung

Charles Leclerc und seine Freundin Alexandra Saint Mleux sind verlobt! Das verriet der Ferarri-Pilot am Sonntag mit einem zuckersüßen Posting auf Instagram.
„Mr. & Mrs. Leclerc“, schreibt der F1-Star neben ein Foto, das das Liebespaar beim Kuscheln mit ihrem Dackel Leo zeigt. Erst die weiteren Bilder des Monegassen verraten, die beiden haben sich verlobt – und der süße Vierbeiner spielte Amor!
„Dad wants to marry you!“
„Dad wants to marry you!“ (zu Deutsch: „Papa will dich heiraten!“), stand auf einer Plakette, die der Dackel um den Hals trug. Da konnte das 23-jährige Model eigentlich nur noch „Ja“ sagen! Charles und Alexandra sind seit 2023 ein Paar.
