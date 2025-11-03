Toto Wolff tritt nach: „Ein Irrer zerstörte alles“

Das dramatische Finale der Formel-1-Saison 2021 sowie die Entscheidungen von Michael Masi verärgern Toto Wolff offenbar nach wie vor. Der Mercedes-Teamchef tritt einmal mehr gegen den Ex-FIA-Rennleiter nach.
„Ich habe seit meiner Kindheit nicht mehr erlebt, die Kontrolle über eine Situation zu verlieren“, blickt Toto Wolff bei einer Buchpräsentation seiner Frau Susie Wolff („Driven“) auf den wohl größten Formel-1-Aufreger der vergangenen Jahre zurück. „Da war ein Irrer, der im Grunde den Rekord des größten Champions aller Zeiten zerstören konnte.“
Umstrittene Entscheidung
Michael Masi war am 12. Dezember 2021 schwer in die Kritik geraten. Im entscheidenden Rennen um den Titel hatte er mit seinen Entscheidungen das finale Überholmanöver von Max Verstappen im Red Bull gegen Lewis Hamilton im Mercedes erst ermöglicht. Danach waren in diesem Zusammenhang Aufnahmen des Funkverkehrs zwischen Masi und dem Kommandostand von Red Bull aufgetaucht, in dem vom Rennstall das unmittelbar danach praktizierte Szenario beschrieben wurde.
Durch das Überholmanöver schnappte sich Verstappen seinen ersten WM-Titel. Bei Hamilton und Mercedes herrschte Fassungslosigkeit nach dem Rennen, von einer „Manipulation“ war die Rede. Letztendlich verlor Masi wenig später seinen Job.
Susie Wolff: „Das hat mich lange beschäftigt“
Auch Susie Wolff schüttelt noch heute mit dem Kopf: „Dass die Entscheidung eines Einzelnen, die Regeln auf eine Weise zu interpretieren, wie sie noch nie zuvor angewendet wurden, ein solches Ergebnis verursachen konnte – das hat mich lange beschäftigt.“ Ehemann Toto hat nach wie vor daran zu knabbern …
