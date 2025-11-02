Stöger: „Das ist das, was die Fans sehen wollen“

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir sind sehr glücklich über den Sieg, vor allem angesichts der ersten Hälfte, wo Sturm gezeigt hat, dass sie eine großartige Mannschaft sind. Das Freistoßtor hat uns richtig Luft gegeben. In der zweiten Hälfte waren dann die Basics mehr zu sehen. Das ist auch das, was die Fans sehen wollen, dass man sich nicht ergibt, sondern alles probiert. Sinnbildlich war, dass Seidl den Freistoß reinhaut, normalerweise ist der Ball auf der Hütteldorfer Straße. Wir sind für unsere Aufopferung gegen eine sehr starke Mannschaft belohnt worden.“