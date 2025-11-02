Vorteilswelt
Stimmen zum Liga-Hit

Stöger: „Das ist das, was die Fans sehen wollen“

Bundesliga
02.11.2025 20:11
Peter Stöger
Peter Stöger(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Der SK Rapid hat den Schlager der 12. Bundesliga-Runde gewonnen. Die Hütteldorfer besiegten Meister Sturm Graz am Sonntag nach Pausenrückstand noch 2:1 und kletterten auf Rang zwei. Hier die Stimmen der Trainer zum Spiel:

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir sind sehr glücklich über den Sieg, vor allem angesichts der ersten Hälfte, wo Sturm gezeigt hat, dass sie eine großartige Mannschaft sind. Das Freistoßtor hat uns richtig Luft gegeben. In der zweiten Hälfte waren dann die Basics mehr zu sehen. Das ist auch das, was die Fans sehen wollen, dass man sich nicht ergibt, sondern alles probiert. Sinnbildlich war, dass Seidl den Freistoß reinhaut, normalerweise ist der Ball auf der Hütteldorfer Straße. Wir sind für unsere Aufopferung gegen eine sehr starke Mannschaft belohnt worden.“

Lesen Sie auch:
Rapid-Kapitän Matthias Seidl traf per Freistoß zum 1:1.
Traum- und Eigentor
Rapid dreht Hit gegen Sturm und erobert Platz zwei
02.11.2025
Vor Spitzenspiel
Rapid-Ultras „grüßen“ mit spezieller Choreografie
02.11.2025

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Die Leistung war über weite Strecken in Ordnung. Wir hatten eine gute Energie am Platz und Möglichkeiten auf das zweite Tor. Aber wir konnten uns in einem Spiel auf Augenhöhe nicht belohnen. Die Gegentore waren relativ billig und dann hat es Rapid leidenschaftlich verteidigt. Dass es weiter ein Vierkampf in der Bundesliga wird, darauf sind wir eingestellt.“

