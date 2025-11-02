Stöger: „Das ist das, was die Fans sehen wollen“

Der SK Rapid hat den Schlager der 12. Bundesliga-Runde gewonnen. Die Hütteldorfer besiegten Meister Sturm Graz am Sonntag nach Pausenrückstand noch 2:1 und kletterten auf Rang zwei. Hier die Stimmen der Trainer zum Spiel:
Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir sind sehr glücklich über den Sieg, vor allem angesichts der ersten Hälfte, wo Sturm gezeigt hat, dass sie eine großartige Mannschaft sind. Das Freistoßtor hat uns richtig Luft gegeben. In der zweiten Hälfte waren dann die Basics mehr zu sehen. Das ist auch das, was die Fans sehen wollen, dass man sich nicht ergibt, sondern alles probiert. Sinnbildlich war, dass Seidl den Freistoß reinhaut, normalerweise ist der Ball auf der Hütteldorfer Straße. Wir sind für unsere Aufopferung gegen eine sehr starke Mannschaft belohnt worden.“
Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Die Leistung war über weite Strecken in Ordnung. Wir hatten eine gute Energie am Platz und Möglichkeiten auf das zweite Tor. Aber wir konnten uns in einem Spiel auf Augenhöhe nicht belohnen. Die Gegentore waren relativ billig und dann hat es Rapid leidenschaftlich verteidigt. Dass es weiter ein Vierkampf in der Bundesliga wird, darauf sind wir eingestellt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.