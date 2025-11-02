„Für diese Jahreszeit ist das echter Luxus“

Nicht mit von der Partie ist Routinier Simon Eder. Der Pinzgauer, der schon seinen Start beim Loop One Festival kurzfristig absagen musste, war danach noch einige Tage krank und ließ daher den Trip gen Finnland aus. „Ich bin wieder fit, aber nachzureisen zahlt sich nicht aus. Mir hätte es schon getaugt, weil ich ewig nicht mehr in Finnland war, aber ich muss es nehmen, wie es kommt.“