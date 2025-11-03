Rapid-Traumtor: „Dachte, ich fetz ihn einfach hin“

Seidl strahlte wie alle Rapidler übers ganze Gesicht: „Der Trainer hat zuletzt gemeint, wir sollen bei einem Freistoß in der Nähe zum Tor ruhig mal draufhauen, nicht immer nur flanken. Da dachte ich, ich fetz ihn einfach hin. Schön, dass es aufging.“ Die Wende war damit eingeläutet: „Der Treffer hat uns allen einen richtigen Push gegeben – ein richtig cooler Sieg.“