NFL: Colts kassieren mit Raimann zweite Niederlage

Das Team des 28-jährigen Wieners musste sich am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers um Star-Quarterback Aaron Rodgers klar mit 20:27 geschlagen geben. Damit reisen die Colts, die sich weiterhin auf Play-off-Kurs befinden, ohne Erfolgserlebnis zum Gastspiel nach Berlin gegen die Atlanta Falcons am kommenden Sonntag (15.30 Uhr).