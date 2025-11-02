ÖFB-Cup: Ein Derby und Auswärtsspiel für Rapid

Im Viertelfinale des Fußball-ÖFB-Cups kommt es zum Linzer Derby zwischen dem LASK und Blau-Weiß. Das hat die am Sonntag von Beachvolleyball-Routinier Alexander Horst durchgeführte Auslosung ergeben.
Titelverteidiger WAC empfängt Red Bull Salzburg, die SV Ried bekommt es mit Rapid zu tun. Meister Sturm Graz muss ins Ländle und ist bei Altach gefordert. Erstmals seit 43 Jahren stehen nur Bundesligisten unter den besten acht des nationalen Pokalbewerbs.
Viertelfinal-Paarungen im ÖFB-Cup
(Spieltermine 30. Jänner bis 1. Februar 2026):
SV Ried – Rapid
LASK – Blau-Weiß Linz
SCR Altach – Sturm Graz
WAC – Red Bull Salzburg
