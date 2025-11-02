Vorteilswelt
Viertelfinal-Auslosung

ÖFB-Cup: Ein Derby und Auswärtsspiel für Rapid

Fußball National
02.11.2025 19:43
Didi Kühbauer
Im Viertelfinale des Fußball-ÖFB-Cups kommt es zum Linzer Derby zwischen dem LASK und Blau-Weiß. Das hat die am Sonntag von Beachvolleyball-Routinier Alexander Horst durchgeführte Auslosung ergeben. 

Titelverteidiger WAC empfängt Red Bull Salzburg, die SV Ried bekommt es mit Rapid zu tun. Meister Sturm Graz muss ins Ländle und ist bei Altach gefordert. Erstmals seit 43 Jahren stehen nur Bundesligisten unter den besten acht des nationalen Pokalbewerbs.

Viertelfinal-Paarungen im ÖFB-Cup
(Spieltermine 30. Jänner bis 1. Februar 2026):

SV Ried – Rapid

  LASK – Blau-Weiß Linz

  SCR Altach – Sturm Graz

WAC – Red Bull Salzburg

