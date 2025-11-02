Vorteilswelt
Nach Verletzung:

Marko Arnautovic feiert Comeback bei Roter Stern

Fußball International
02.11.2025 20:32
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, x.com/klikclick191174)

Erfreuliche Nachrichten aus Serbien! ÖFB-Star Marko Arnautovic hat seine  Oberschenkelverletzung überstanden und feierte am Sonntag beim 1:1 gegen Radnik Surdulica sein Comeback für Roter Stern Belgrad.

Arnautovic stand dabei sogar wieder in der Startelf, wurde erst in Minute 63 ausgewechselt. Katai brachte die Gastgeber in Minute 51. in Führung, aber Jovanovic (64.) gelang noch der Ausgleich.

Weiter Leader
Roter Stern bleibt dennoch an der Tabellenspitze, auch weil Stadtrivale Partizan Belgrad am Samstag gegen Cucaricki mit 1:4 verloren hatte.

 

