Graz siegt in Bozen – KAC verliert in Feldkirch

Die Graz99ers haben das Topspiel in der ICE-Eishockeyliga für sich entschieden. Die Steirer gewannen am Sonntag beim HCB Südtirol 4:3 nach Penaltyschießen und schoben sich auf Rang vier vor, da der KAC beim Tabellenletzten Pioneers Vorarlberg mit 1:2 n. P. verlor. Pustertal übernahm zwei Tage nach dem 1:9-Debakel im Derby gegen Südtirol mit einem 4:0 gegen Fehervar die Tabellenführung. Der VSV siegte bei den Vienna Capitals 3:0, die Black Wings Linz daheim gegen Budapest 3:1.