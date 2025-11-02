Vorteilswelt
Serie A

Ex-Salzburger schießt Milan zu Sieg gegen die Roma

Fußball International
02.11.2025 22:57
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic(Bild: AP/Antonio Calanni)

AC Milan hat das Topspiel der 10. Runde der italienischen Fußball-Liga gegen die AS Roma mit 1:0 für sich entschieden.

Zum Matchwinner der „Rossoneri“ avancierte am Sonntagabend der Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic kurz vor der Pause (39.). Mit dem sechsten Saisonsieg schoben sich die Mailänder in der Tabelle an der Roma vorbei und rangieren auf Platz drei.

Meister Napoli liegt mit einem Zähler Vorsprung an der Spitze.

