Betäuben und umsiedeln: Warum das so nicht klappt

„Elche stehen zwar im Jagdgesetz als jagdbares Wild, sie sind aber ganzjährig geschont. Maßnahmen wie eine Betäubung mit anschließendem Transport in eine andere Region kann daher nur die Bezirksverwaltungsbehörde anordnen“, so Landesjägermeister Christoph Metzker unmissverständlich. Doch was treibt den guten, alten vierbeinigen Bekannten von immer mehr Niederösterreichern an?