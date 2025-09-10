Neuzugang kehrt Violett schon wieder den Rücken zu

Deutschland wirft Doncic raus, jetzt warten Finnen
Basketball-EM
Reisende soll man nicht aufhalten. Die bekannte Weisheit trifft auf einen (Ex-)-Neuzugang der Austria Klagenfurt aktuell zu. Der Abgang sorgt vorm wichtigen Auswärtsspiel in der 2. Liga bei FAC für Unruhe. . .
Der Umbruch bei der Austria Klagenfurt war nach dem Abstieg aus der Bundesliga groß. Insgesamt 15 neue Spieler wurden im Laufe der Transferzeit und auch darüber hinaus mit vereinslosen Kickern verpflichtet. Trotzdem lief der Start in die Saison der 2. Liga mit bisher drei Siegen aus fünf Partien ordentlich.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.