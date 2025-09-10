Neuzugang kehrt Violett schon wieder den Rücken zu

Der Umbruch bei der Austria Klagenfurt war nach dem Abstieg aus der Bundesliga groß. Insgesamt 15 neue Spieler wurden im Laufe der Transferzeit und auch darüber hinaus mit vereinslosen Kickern verpflichtet. Trotzdem lief der Start in die Saison der 2. Liga mit bisher drei Siegen aus fünf Partien ordentlich.