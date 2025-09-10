Homepage empfiehlt Wandern in gesperrter Klamm

Zuerst wurde Wals-Siezenheim zur Stadt Salzburg gezählt, dieser „Programmierfehler“ dann schnell ausgebessert. Doch die Serie scheint nicht abzureißen, denn: Aktuell empfiehlt ein eingebettetes YouTube-Video auf der Homepage eine Wanderung in der seit mehr als zwei Jahren gesperrten Glasenbachklamm.
Kein Ende nimmt die Pannenserie rund um die 200.000 Euro teure Umfrage „Vision Salzburg 2040“ im Auftrag der Stadt Salzburg. Zum Online-Start wurden – wie von der „Krone“ aufgedeckt – drei Stadtteile vergessen, dafür war Wals-Siezenheim auswählbar.
Am Dienstag befand sich auf der Homepage ein eingebettetes Video mit Tipps für den Osten der Stadt Salzburg. Gleich der erste ist alles andere als aktuell: Er empfiehlt die Glasenbachklamm zum „Auftanken“. Diese gehört allerdings zu Elsbethen und ist auf unbestimmte Zeit gesperrt.
Eine weitere Recherche zeigt, dass das hier verwendete YouTube-Video des Salzburg Tourismus bereits fünf Jahre alt ist.
