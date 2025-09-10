17-jährige Pongauerin mit Sex-Videos erpresst

5000 Euro – diese Summe bezahlte eine 17-jährige Pongauerin, damit ihre Nacktaufnahmen nicht verbreitet werden. Doch bereits drei Tage danach forderten laut Polizei der 16-jährige Russe und ein 20-jähriger Türke erneut Geld. Um das Video von den Handys der beiden Beschuldigten zu löschen, wurden erst 4000, dann 8000 und letztendlich 10.000 Euro gefordert.