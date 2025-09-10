Vorteilswelt
Jugendliche erwischt

17-jährige Pongauerin mit Sex-Videos erpresst

Salzburg
10.09.2025 14:25
Bei der zweiten Geldübergabe wurden die Beschuldigten festgenommen (Symbolbild)
Bei der zweiten Geldübergabe wurden die Beschuldigten festgenommen (Symbolbild)

Opfer einer dreisten Erpressung wurde eine 17-Jährige aus dem Salzburger Pongau. Ein Russe (16) filmte sie teils heimlich beim Sex und verlange im Anschluss Geld. Ein Türke (20) half dabei. Auch er hatte die Aufnahmen am Handy. Das Mädchen zahlte 5000 Euro – doch die Beschuldigten wollten mehr.

5000 Euro – diese Summe bezahlte eine 17-jährige Pongauerin, damit ihre Nacktaufnahmen nicht verbreitet werden. Doch bereits drei Tage danach forderten laut Polizei der 16-jährige Russe und ein 20-jähriger Türke erneut Geld. Um das Video von den Handys der beiden Beschuldigten zu löschen, wurden erst 4000, dann 8000 und letztendlich 10.000 Euro gefordert.

Dieses Mal vertraute sich die 17-Jährige einer Freundin an, die am Dienstagabend kurz vor der vereinbarten Geldübergabe die Polizei informierte. Als dem Opfer gegen 19 Uhr per Messenger der Übergabeort genannt wurde, versuchten die Polizisten die beiden Verdächtigen festzunehmen.

Diese hatten in einem Auto gewartet – und schafften es, vorerst zu flüchten. Nach wenigen Minuten gelang die Festnahme. Beide wurden in die Justizanstalt Salzburg gebracht.  

Salzburg

