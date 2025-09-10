Kritik an Touristen-Ticket: „Busse sind übervoll“

Bei der Haltestelle Camping Grubhof im Saalachtal ist der Andrang groß: Scharen von Touristen drängen in den Bus und wollen das Salzburger Mobilitätsticket, das im Mai neu eingeführt wurde, nutzen. 0,50 Euro zahlt der Gast dafür pro Nacht und kann dafür in alle Öffis einsteigen.