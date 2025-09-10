Werkstätten der Festspiele ziehen in Ex-Leiner

Die Nachnutzung des ehemaligen Leiner-Gebäudes in Salzburg-Josefiau beschäftigte am Dienstag auch den Gestaltungsbeirat. Fix scheint jetzt: Für einige Jahre werden die Festspiele mit ihren Werkstätten einziehen.
Die Planungen laufen. Parkplatz und Gebäude am ehemaligen Leiner-Areal im Süden der Stadt Salzburg sollen nach dem Aus von Leiner neu genutzt werden. Ein Wohn- und Gewerbebau mit Kindergarten entsteht. Bauherren und Bauträger wollen für die Umnutzung „mit dem Bestand arbeiten“, betont Stadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) ökologische Aspekte.
Bis zum Baustart bereits fix eingeplant: Für einige Jahre werden die Festspiele mit ihren Werkstätten in das frühere Möbelhaus einziehen. Bekanntlich wird in den nächsten Jahren beim Festspielhaus und in den dazugehörigen Werkstätten groß umgebaut. Mit dem Ex-Leiner bekommen die Festspiele ein Ausweichquartier für eine gewisse Zeit.
