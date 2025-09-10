Werkstätten der Festspiele ziehen in Ex-Leiner

Bis zum Baustart bereits fix eingeplant: Für einige Jahre werden die Festspiele mit ihren Werkstätten in das frühere Möbelhaus einziehen. Bekanntlich wird in den nächsten Jahren beim Festspielhaus und in den dazugehörigen Werkstätten groß umgebaut. Mit dem Ex-Leiner bekommen die Festspiele ein Ausweichquartier für eine gewisse Zeit.