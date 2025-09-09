Auto durchbrach Gartenmauer eines Wohnhauses
Lenker alkoholisiert
Ein 23-jähriger Einheimischer kam am Wochenende auf der Hellwengstraße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte mit seinem Pkw gegen einen Gartenzaun, durchbrach zwei Gartenmauern eines Wohnhauses und kam erst nach dem Grundstück zum Stillstand.
Der Lenker verließ im Schock den Unfallort und begab sich zu Fuß zur Wohnadresse eines Angehörigen.
Dort traf ihn die Polizei unverletzt an – ein Alkotest ergab über 1,5 Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen, zudem wird der 23-Jährige angezeigt.
Sein Beifahrer, ein 17-jähriger Einheimischer, erlitt leichte Verletzungen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.