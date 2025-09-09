20-Jähriger verkaufte zahlreiche Drogen im Pongau

So viele Millionen verschlingt Propagandadienst
Salzburger Polizisten aus St. Johann im Pongau haben einen 20-jährigen Bad Gasteiner ausgeforscht, der zwischen 2021 und April 2025 Suchtgift aus Salzburg und Wien bezog und im Pongau verkaufte.
Der junge Mann verkaufte in diesem Zeitraum mindestens 40 Gramm Kokain, 13 Gramm Amphetamin, zehn Ecstasytabletten und rund 225 Gramm Cannabiskraut. Sein Kundenkreis umfasste rund 30 Abnehmer.
Unterstützt wurde er von einem 23-jährigen Kosovaren und einem 19-jährigen Pongauer. Alle drei werden angezeigt.
