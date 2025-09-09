Blutiger Streit unter Tschetschenen in Lehen

Unklarer Auslöser für blutigen Streit

Was war passiert? Am 14. Februar hatten sich die beiden Tschetschenen im Lehener Park getroffen. Zuvor soll der 53-Jährige, der laut seinem Verteidiger mit psychischen Problemen und Obdachlosigkeit kämpft, telefonisch dem 52-Jährigen Vorwürfe gemacht haben. „Er hat geschrien. Ich soll zum Lehener Park kommen“, erklärte der bislang unbescholtene Vater von vier Kindern, der bis vor seiner Festnahme arbeitstätig war und seit zwölf Jahren hier lebt. Beim Treffpunkt sah er, dass der 53-Jährige ein Messer bei sich hatte. „Er fuchtelte damit herum. Irgendetwas stimmte nicht ihm. Ich wollte zurück und hab ihn versucht zu beruhigen.“